Оренбургская и Нижегородская области попали в топ-10 самых грязных регионов РФ

Оренбургская и Нижегородская области заняли четвертое и пятое места соответственно в рейтинге самых грязных регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов. Список составлен общественной организацией «Зеленый патруль».



В тройку регионов с самой плохой экологической обстановкой вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятке также есть Подмосковье, Брянская область, Бурятия, Красноярский край и Якутия.

Десятку самых чистых регионов РФ по итогам зимы составили Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская области, Коми и Санкт-Петербург, пишет RT.

Ранее Нижний Новгород стал наиболее комфортным городом для жизни в России по версии исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место в общем списке из 226 городов мира.