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Оренбургская и Нижегородская области попали в топ-10 самых грязных регионов РФ

07:44, 15.03.2019
Оренбургская и Нижегородская области попали в топ-10 самых грязных регионов РФ
Фото: ru.wikipedia.org

Оренбургская и Нижегородская области заняли четвертое и пятое места соответственно в рейтинге самых грязных регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов. Список составлен общественной организацией «Зеленый патруль».

В тройку регионов с самой плохой экологической обстановкой вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятке также есть Подмосковье, Брянская область, Бурятия, Красноярский край и Якутия.

Десятку самых чистых регионов РФ по итогам зимы составили Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская области, Коми и Санкт-Петербург, пишет RT.

Ранее Нижний Новгород стал наиболее комфортным городом для жизни в России по версии исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место в общем списке из 226 городов мира.

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