Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом России
Нижний Новгород стал наиболее комфортным городом для жизни в России по версии исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место в общем списке из 226 городов мира.
Как сообщается на портале сервиса, в рейтинг из российских городов также попали Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
В пятерку лучших городов по качеству жизни вошли австралийская Канберра, голландский Эйндховен, австралийская Аделаида, швейцарский Цюрих и американский Мадисон (штат Висконсин).
Рейтинг составлен на основе восьми индексов: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.
комментарии
2. да забыл, кабан ещё надо сварганить по фэн шую там;
3. и провести обучение в Англии, где газоны культивируют свыше четырёх сот лет (Натали - спец по повышению квалификации в Англии) специалистов по стрижке газонов по Дэвиду Джеральду Хессайону (англ. David Gerald Hessayon, родился в 1928 году) — английский ботаник кипрского происхождения;
4. а если Натали, естественно несравненная Натали, обеспечит перевод на первый государственный язык данных трудов, то точно если не Казань, то газоны Казани у Кабана ЗАЙМУТ ПЕРВОЕ МЕСТО во исполнение её трудов..
5. хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Поэтому по делу надо смеяться или всегда, или не смеяться никогда. Пусть так, но разве до Натали УДЕЛЯЛИ СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ ПАРКАМ?