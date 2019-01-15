Нижний Новгород назван лучшим по качеству жизни городом России

Нижний Новгород стал наиболее комфортным городом для жизни в России по версии исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место в общем списке из 226 городов мира.

Как сообщается на портале сервиса, в рейтинг из российских городов также попали Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

В пятерку лучших городов по качеству жизни вошли австралийская Канберра, голландский Эйндховен, австралийская Аделаида, швейцарский Цюрих и американский Мадисон (штат Висконсин).

Рейтинг составлен на основе восьми индексов: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.



Ранее Россия заняла 48-е место из 102 в рейтинге экологически благополучных стран.