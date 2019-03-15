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«Яндекс» запустил робота по поиску пиратского контента

05:43, 15.03.2019
«Яндекс» запустил робота по поиску пиратского контента
Фото: pixabay.com

Российская компания «Яндекс» запустила специальную программу, которая в автоматическом режиме будет «зачищать» пиратский контент.

Интернет-робот убирает из результатов поиска страницы, схожие с теми, что уже попали в черный список. При этом «Яндекс» не стал детально описывать принцип работы новой системы, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что наша разработка значительно ускорит процесс формирования реестра, а значит, борьба с пиратством станет эффективнее», — отмечает операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски.

Напомним, 1 ноября прошлого года медиахолдинги и поисковики подписали антипиратский меморандум. Ранее в Роскомнадзоре рассказали, когда будет разработан законопроект об удалении ссылок на пиратский контент.

Общество
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