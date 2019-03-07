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В Роскомнадзоре рассказали, когда будет разработан законопроект об удалении ссылок на пиратский контент

17:16, 07.03.2019
В Роскомнадзоре рассказали, когда будет разработан законопроект об удалении ссылок на пиратский контент
Фото: minsvyaz.ru

Законопроект, который обязывает поисковые системы удалять из выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом, разработают до конца действия антипиратского меморандума, подписанного между интернет-компаниями и телеканалами, сообщает RNS.

Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Действие меморандума прекратится 1 сентября 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google выплатила штраф в размере 500 тыс. руб., вынесенный Роскомнадзором, за отказ присоединиться к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). «Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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