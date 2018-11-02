Медиахолдинги и поисковики подписали антипиратский меморандум

Российские интернет-площадки Яндекс, Mail.ru, Rambler совместно с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдингом» — заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом.

Согласно документу, правообладатели в течение трех недель создадут реестр с указанием страниц сайтов с пиратским аудио- и видеоконтентом. Администраторы интернет-ресурсо должны будут ежедневно каждые пять минут обращаться к этому реестру и в течение шести часов удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Меморандум вступает в силу в момент подписания и действует до 1 сентября 2019 года, пишет РБК.



Ранее сообщалось, что новая группа при комитетах Госдумы по информационной политике и культуре разработает поправки к антипиратскому закону. Они обяжут поисковики во внесудебном порядке убирать ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей.