В ЦБ РФ рассказали о концепции санации негосударственных пенсионных фондов

Банк России подготовил концепцию санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает ТАСС.

Документ разработан совместно с Минфином РФ. Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин отметил, что механизм санации НПФ будет похож на схему оздоровления банков и страховых компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут размещать информацию, в какие ценные бумаги и активы они вкладывают пенсионные накопления и резервы. Об этом говорится в проекте Банка России. В документе регулятора сказано, что с 1 июля 2020 годы НПФ будут вынуждены публиковать названия и международный идентификационный код ценных бумаг, их эмитента и стоимость. В том случае если фонд инвестирует в объекты недвижимости, им следует указывать кадастровый номер, адрес, площадь и стоимость объектов.