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«Роскосмос» планирует проводить на МКС военные эксперименты

02:30, 15.03.2019
«Роскосмос» планирует проводить на МКС военные эксперименты
Фото: roscosmos.ru

Российская государственная корпорация «Роскосмос» собирается проводить военно-прикладные эксперименты на борту МКС, сообщает ИА «Regnum».

Отмечается, что при формировании программы экспериментов проведут инвентаризацию всех экспериментов на МКС на предмет их актуальности, значимости и возможности реализации до 2024 года.

Напомним, ранее «Роскосмос» официально опроверг информацию о начале работы над «антигравитационным двигателем». Об этом заявил советник главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко. По его словам, прямого поручения по созданию двигателя не поступало, а все сообщения в СМИ по данному факту являются несоответствующими действительности.

ОбществоТехнологии
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