«Роскосмос» опроверг информацию о разработке «антигравитационного двигателя»

«Роскосмос» официально опроверг информацию о начале работы над «антигравитационным двигателем». Об этом заявил советник главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко.

По его словам, прямого поручения по созданию двигателя не поступало, а все сообщение в СМИ по данному факту являются не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» по чертежам российского изобретателя Владимира Леонова приступил к созданию инновационного двигателя, который нарушает все законы физики.

«Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор», — цитирует Блошенко «РИА Новости».

Госкорпорация заявила о готовности предоставить свои площадки, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования. Однако Леонов не отвечает уже несколько лет.

Напомним, в начале марта в «Роскосмосе» рассказали об исследовании, которое позволило получить новые данные о плазме.