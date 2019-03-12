Новости общества

09:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Житель Оренбурга устроил дебош на борту самолета, следовавшего до Москвы

10:11, 12.03.2019
Житель Оренбурга устроил дебош на борту самолета, следовавшего до Москвы
Фото: скриншот видео - sledcom.ru

Суд возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Оренбурга по факту публичного оскорбления представителя власти.

По данным следствия, 11 марта мужчина на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Шереметьево, начал ругаться матом и мешать работе экипажа. Командир воздушного судна принял решение вызвать полицейских, которые в итоге сняли нарушителя с самолета.

При доставлении в отдел мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес сотрудников, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

В настоящее время мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей либо исправительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России штраф за авиадебош увеличат в десять раз.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров