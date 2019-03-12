Житель Оренбурга устроил дебош на борту самолета, следовавшего до Москвы

Суд возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Оренбурга по факту публичного оскорбления представителя власти.

По данным следствия, 11 марта мужчина на борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Шереметьево, начал ругаться матом и мешать работе экипажа. Командир воздушного судна принял решение вызвать полицейских, которые в итоге сняли нарушителя с самолета.

В отношении 37-летнего жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти. Вчера вечером он устроил дебош на борту самолета «Оренбург – Шереметьево». Командир воздушного судна вызвал полицейских, которые сняли нарушителя с рейса pic.twitter.com/2JTXSDYL81

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 12 марта 2019 г.

При доставлении в отдел мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес сотрудников, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

В настоящее время мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей либо исправительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России штраф за авиадебош увеличат в десять раз.