Минтруд озвучил сумму, которая требуется на демографическое развитие

Фото: Олег Тихонов

В 2020 году в российском бюджете нужно будет предусмотреть более 50 млрд рублей на реализацию инициатив по демографическому развитию, которые прозвучали в послании Федеральному собранию, сообщают «Известия».

Известно, что Министерство финансов готовит необходимые законопроекты.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, сообщается на официальном портале президента РФ. Так, есть поручение правительству РФ о внесении в законодательство страны изменений, которые предусматривают оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит. Подразумевается выплата из федерального бюджета в 450 тыс. рублей, которые пойдут в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.