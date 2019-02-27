Правительство РФ займется вопросом выплат для многодетных семей на частичное погашение ипотеки

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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, сообщается на официальном портале президента РФ.

Так, есть поручение правительству РФ о внесении в законодательство страны изменений, которые предусматривают оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит. Подразумевается выплата из федерального бюджета в 450 тыс. рублей, которые пойдут в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей. Также дано поручение решить вопрос субсидирования процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми. Срок исполнения — до 25 марта 2019 года.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил объем средств, которые потребуется выделить из бюджета на реализацию новых поручений президента РФ Владимира Путина. По его данным, в 2019 году на эти цели потребуется 85 млрд рублей, в последующие 145—151 млрд.







