Правительство РФ займется вопросом выплат для многодетных семей на частичное погашение ипотеки
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, сообщается на официальном портале президента РФ.
Так, есть поручение правительству РФ о внесении в законодательство страны изменений, которые предусматривают оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит. Подразумевается выплата из федерального бюджета в 450 тыс. рублей, которые пойдут в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей. Также дано поручение решить вопрос субсидирования процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми. Срок исполнения — до 25 марта 2019 года.
Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил объем средств, которые потребуется выделить из бюджета на реализацию новых поручений президента РФ Владимира Путина. По его данным, в 2019 году на эти цели потребуется 85 млрд рублей, в последующие 145—151 млрд.
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