Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны РФ

Телеведущего телеканала «Россия 1» Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны РФ. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«После долгих отговорок министр обороны Шойгу все-таки исключил британского поданного Брилева из состава общественного совета», — написал Навальный на своей странице в Twitter, прикрепив видео, в котором содержится скриншот ответа военного ведомства.

В письме Минобороны РФ сказано, что Сергей Шойгу исключил Брилева из совета 28 января. На сайте Минобороны в списке членов совета Брилев не значится.



Сам телеведущий заявил, что его об исключении из совета никто не уведомлял.

«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — приводит слова Брилева радиостанция «Говорит Москва».

В конце прошлого года Алексей Навальный потребовал от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу исключить Брилева из общественного совета Министерства обороны РФ. Перед этим выяснилось, что Брилев имеет гражданство Великобритании. По закону лицо с двойным гражданством не может входить в состав общественных организаций при военном ведомстве.