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Навальный потребовал от Шойгу исключить Брилева из общественного совета при Минобороны

18:24, 29.11.2018
Навальный потребовал от Шойгу исключить Брилева из общественного совета при Минобороны
Фото: council.gov.ru

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу исключить заместителя гендиректора холдинга ВГТРК Сергея Брилева из общественного совета Министерства обороны РФ.

В своем заявлении Навальный отметил, что, согласно законодательству РФ, человек с двойным гражданством не может входить в общественный совет Минобороны РФ. Он указал, что по закону с 2013 года членом Общественной палаты не может быть обладатель двойного гражданства.

Кроме того, Навальный попросил выяснить, каким образом Брилев оказался в совете, и принять меры в отношении тех, кто включил его в организацию.

Результаты проверки он попросил передать в Главную военную прокуратуру РФ и Главное военное следственное управление СКР.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов.

Позже Брилев подтвердил, что имеет гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне. При этом он сообщил, что у его супруги Ирины нет британского гражданства.

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