Навальный потребовал от Шойгу исключить Брилева из общественного совета при Минобороны

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу исключить заместителя гендиректора холдинга ВГТРК Сергея Брилева из общественного совета Министерства обороны РФ.

В своем заявлении Навальный отметил, что, согласно законодательству РФ, человек с двойным гражданством не может входить в общественный совет Минобороны РФ. Он указал, что по закону с 2013 года членом Общественной палаты не может быть обладатель двойного гражданства.

Кроме того, Навальный попросил выяснить, каким образом Брилев оказался в совете, и принять меры в отношении тех, кто включил его в организацию.

Результаты проверки он попросил передать в Главную военную прокуратуру РФ и Главное военное следственное управление СКР.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов.



Позже Брилев подтвердил, что имеет гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне. При этом он сообщил, что у его супруги Ирины нет британского гражданства.