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«Совкомбанк» не стал участвовать в аукционе по покупке АТБ из-за слишком высокой цены

15:52, 14.03.2019
«Совкомбанк» не стал участвовать в аукционе по покупке АТБ из-за слишком высокой цены
Фото: скриншот google.com

«Совкомбанк» не стал участвовать в аукционе по покупке «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) из-за того, что нижняя цена аукциона была слишком высокой. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.

По его словам, кредитная организация провела подробную финансовую и налоговую проверки АТБ при помощи аудиторской компании Ernst&Young.

«ФКБС зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. К сожалению, даже с учетом значительных синергий с «Совкомбанком» и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», — рассказал Гусев.

Он добавил, что это решение было принято накануне торгов, когда было получено разрешение ФАС и ЦБ на приобретение АТБ. Кроме того, на тот момент уже была пройдена регистрация на аукционе.

Напомним, что сегодня Банк России сообщил, что аукцион по продаже акций «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) признан несостоявшимся, так как участники торгов — «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Совкомбанк» — не приняли в них участие.

ЭкономикаБанки
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