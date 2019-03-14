«Совкомбанк» не стал участвовать в аукционе по покупке АТБ из-за слишком высокой цены

«Совкомбанк» не стал участвовать в аукционе по покупке «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) из-за того, что нижняя цена аукциона была слишком высокой. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.

По его словам, кредитная организация провела подробную финансовую и налоговую проверки АТБ при помощи аудиторской компании Ernst&Young.



«ФКБС зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. К сожалению, даже с учетом значительных синергий с «Совкомбанком» и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», — рассказал Гусев.

Он добавил, что это решение было принято накануне торгов, когда было получено разрешение ФАС и ЦБ на приобретение АТБ. Кроме того, на тот момент уже была пройдена регистрация на аукционе.

Напомним, что сегодня Банк России сообщил, что аукцион по продаже акций «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) признан несостоявшимся, так как участники торгов — «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Совкомбанк» — не приняли в них участие.