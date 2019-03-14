Первая попытка Банка России продать санируемый банк провалилась

Аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) признан несостоявшимся, так как допущенные к торгам «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Совкомбанк» не приняли в них участие.



В сообщении регулятора отмечается, что сейчас более 99% акций АТБ остаются в собственности Банка России. АТБ будет работать в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС».

Следующая попытка по продаже банка запланирована на 2020 год, когда «широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов», будет известна информация о результатах деятельности АТБ за 2019 год.



Ранее сообщалось, что открытый аукцион по продаже акций АТБ назначен на 14 марта. Стартовая цена акций банка составила 9,86 млрд рублей. Изначально на акции кредитной организации претендовал только «Совкомбанк».