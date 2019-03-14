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Скрывавшегося более четырех лет экс-главу Саратова отправили в СИЗО

15:15, 14.03.2019
Скрывавшегося более четырех лет экс-главу Саратова отправили в СИЗО
Фото: скриншот видео youtube.com

Обвиняемый в мошенничестве бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, который с 2014 года находился в розыске, помещен под стражу.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что на основании постановления Кировского районного суда Саратова обвиняемый направлен для содержания в СИЗО-1, передает «Интерфакс».

Напомним, что Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения 500 миллионов рублей у компании-поставщика коммунальных услуг.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал Прокопенко. Накануне бывший сити-менеджер Саратова сам сдался следователям.

Происшествия
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