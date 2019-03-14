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Мэрия Перми изымает земли в центре города

13:52, 14.03.2019
Мэрия Перми изымает земли в центре города
Фото: google.com/maps / скриншот

Власти Перми решили изъять несколько земельных участков в центре города для муниципальных нужд. Четыре участка расположены под аварийными домами.

Департамент земельных отношений администрации изымает участки в Ленинском и Свердловском районах города, пишет «Коммерсант».

Они расположены под многоквартирными жилыми домами по адресам: ул. Пушкина, 30, Горького, 54 и 6, Пермской, 1а.

Их совокупная площадь превышает 1,7 тысячи кв. метров.

Недвижимость
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