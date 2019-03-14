Лексус и Вован разыграли Гуаидо

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Лексус и Вован, представившись Маурером, предложили заблокировать счета действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуаидо.

Лидер оппозиции в ответ поблагодарил собеседника от своего имени и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

Ранее Лексус рассказал в интервью «Реальному времени» о розыгрышах первых лиц, связях с ФСБ и роли телефонных розыгрышей в информационной войне.