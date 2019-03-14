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Лексус и Вован разыграли Гуаидо

13:10, 14.03.2019 1
Лексус и Вован разыграли Гуаидо
Фото: wikimedia.org

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Лексус и Вован, представившись Маурером, предложили заблокировать счета действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуаидо.

Лидер оппозиции в ответ поблагодарил собеседника от своего имени и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

Ранее Лексус рассказал в интервью «Реальному времени» о розыгрышах первых лиц, связях с ФСБ и роли телефонных розыгрышей в информационной войне.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Некрасиво и недостойно! Еще и гордятся! Наших "разыграть" кишка тонка? Или заказа нет? Клоуны...
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