В Татарстане чиновники будут пользоваться электронным переводчиком для перевода законов на татарский язык

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин дал поручение использовать электронный переводчик SmartCat для перевода законов на татарский язык.

В Татарстане только из 937 нормативно-правовых акта, изданных в 2018 году исполкомами, на татарский язык переведено 94%. Муниципальные образования опубликовали 25 тысяч НПА, из них к концу года на татарский перевели только 50%. Чиновники в республике жалуются на дефицит переводчиков, которые могут переводить с русского на татарский язык.



На заседании Совета по реализации закона о языках Татарстана, исполкомам предложили воспользоваться переводчиком SmartCat.



«Его преимущество — ускорение деятельности переводчиков. Достаточно перевести стандартную фразу или термин, и система будет переводить автоматически. При переводе незнакомых системе фрагментов текста задача переводчика сведется с перевода документа с нуля до корректировки», — рассказал Ринат Гильмуллин, заведующий отделом когнитивных исследований «НИИ прикладная семиотика» АН РТ.



По словам Гильмуллина, институт ввел в популярный инструмент перевода русско-татарскую языковую пару. Система прошла апробацию в исполкоме Казани, где с ее помощью переводится до 10 документов в день.



Ранее вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев предложил распространить закон о двух государственных языках на музыкальное сопровождение в парках, на набережных и катках.

