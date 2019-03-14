Вице-премьер Татарстана предложил обязать парки и катки включать 50% песен на татарском языке

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев предложил распространить закон о двух государственных языках на музыкальное сопровождение в парках, на набережных и катках.



«Если мы идем в парки, то почему закон не исполняется в части музыкального сопровождения? Люди обеспокоены. Хотелось бы чтобы закон работал на всю мощь», — сказал он на заседании совета по реализации законодательства о языках РТ, которое сегодня проходит в Кабмине.



По словам Шайхразиева, в полном объеме закон о двуязычии в Татарстане не исполняется.

Ранее Шайхразиев рассказал о планах создания Татарского университета.