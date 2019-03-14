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Вице-премьер Татарстана предложил обязать парки и катки включать 50% песен на татарском языке

09:47, 14.03.2019 11
Вице-премьер Татарстана предложил обязать парки и катки включать 50% песен на татарском языке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев предложил распространить закон о двух государственных языках на музыкальное сопровождение в парках, на набережных и катках.

«Если мы идем в парки, то почему закон не исполняется в части музыкального сопровождения? Люди обеспокоены. Хотелось бы чтобы закон работал на всю мощь», — сказал он на заседании совета по реализации законодательства о языках РТ, которое сегодня проходит в Кабмине.

По словам Шайхразиева, в полном объеме закон о двуязычии в Татарстане не исполняется.

Ранее Шайхразиев рассказал о планах создания Татарского университета.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Наконец то, первая глубокая мысль!
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  • Анонимно 14 марта
    наконец то правильное решение принимают иногда. Бик дэрес фикер.
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  • Анонимно 14 марта
    Я сам то по праздникам обязон на работе включить радио и ставить 7-9 песен за целый день. так вот из них 6 песен на татарском языке ставлю.
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  • Анонимно 14 марта
    Ну-ну. И будет играть в парках прежний плейлист, но после каждой песни - Туган як.
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  • Анонимно 14 марта
    "Люди обеспокоены". Когда я иду в парк и слышу песни на английском, я не становлюсь обеспокоенным за то, что ущемляют мои языковые права. Мне лишь становится грустно от того, как мало можно предложить в плейлист современных русскоязычных произведений. Тоже относится и к большей части (не ко всей, к счастью) татарской эстрады. Когда она вылезет наконец из дремучих 70-ых, тогда её и просить будут ставить "обеспокоенные люди". А пока татарская эстрада на уровне продуктов импортозамещения существует: надо чтоб была хоть какая-то, поэтому пусть уж будет какая есть... А татарский вариант использования пентатоники и музыкальность звучания языка мне очень нравятся, абсолютно не считаю, что их потенциал хоть как-то раскрыт действующими исполнителями.
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  • Анонимно 14 марта
    И не только в парках ,катках,набережных должен исполняться Закон о двуязычии.Закон долженисполняться везде,во всех общественных местах,стадионах,Дворцах Культуры,театрах и кинотеатрах,везде.
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  • Анонимно 15 марта
    Я против
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  • Анонимно 15 марта
    50% это мало. Включайте 90% татарских песен! Хотим слушать песни на родном языке.
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    Анонимно 15 марта
    А чё только на русском и татарском, хочу также на английском, французском , украинском и еврейском. Айда всем поровну!!!!
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  • Анонимно 15 марта
    А нужна ли вообще музыка в парках?
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  • Анонимно 15 марта
    Обязательно нужно включать национальные песни в местах массового посещения детей. В детских развлекательных центрах.
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