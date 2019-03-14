В Башкирии молодожены едва не погибли из-за обрушения фасада ЗАГСа

Фото: скриншот видеозаписи

В Сети появилась видеозапись обрушения фасада Дома культуры и ЗАГСа поселка Красноусольский. Прямо перед этим в здание заходят жених и невеста.

Обрушение произошло еще 2 марта, однако видео начало распространяться только на этой неделе.

«Рухнувший фасад Дома культуры поселка Красноусольский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС», — цитирует URA.RU сообщение одного из блогеров, опубликовавших ролик.

В Красноусольском ЗАГС занимает одно здание с Домом культуры.

«Кирпичи до самого автовокзала летели, вот так взорвалось», — комментировал очевидец обрушение козырька здания.

В МЧС объясняли, что причиной крушения стало большое количество снега и устаревшая конструкция.