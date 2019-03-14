В Казани фронтальный погрузчик врезался в автобус, есть пострадавшие

В Казани произошло ДТП с участием автобуса и фронтального погрузчика.

Инцидент случился в среду днем, 13 марта. 32-летний водитель погрузчика во время движения по улице Рихарда Зорге врезался в остановившийся впереди в попутном направлении автобус МАЗ маршрута №30.

В результате аварии пострадали трое человек, среди которых 70-летняя пенсионерка, получившая закрытый перелом левой лучевой кости и ушиб тазобедренного сустава, уточнили в казанской Госавтоинспекции.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Казани сошедший с рельсов трамвай заблокировал проезд.