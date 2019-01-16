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Шайхразиев рассказал о планах создания Татарского университета

14:42, 16.01.2019 98
Шайхразиев рассказал о планах создания Татарского университета
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев рассказал о планах создания Татарского университета. Также должно быть увеличено количество татарских детских садов, начальных школ, лицеев и гимназий.

Об этом Шайхразиев рассказал на обсуждении стратегии развития татарского народа.

«Когда я был ребенком, к нам в гости приезжали дети, которые не знали татарского, и успевали выучить язык за каникулы. Сейчас дети, которые приезжают в татарские деревни на каникулы, учат бабушек русскому», — посетовал вице-премьер, говоря о развитии образования.

Напомним, что сегодня Шайхразиев уже сообщил, что Стратегия татарского народа должна быть разработана к 30 августа 2019 года.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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