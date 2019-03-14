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США закупят космические платформы для «опережения соперников»

08:38, 14.03.2019 1
США закупят космические платформы для «опережения соперников»
Фото: pixabay.com

Военно-воздушные силы США собираются закупить космические платформы для выполнения стратегических задач в космосе.

Отмечается, что платформы должны будут поспособствовать более оперативному производству космических аппаратов.

Конструкции будут куплены для «опережения соперников», гарантирования превосходства Штатов в космической сфере и снабжения страны необходимым военным потенциалом для достижения победы в случае войны, пишет RT со ссылкой на контракт Центра ракетно-космических систем, входящего в состав Космического командования ВВС США.

Ранее российские власти сообщили о фиксации массовых перемещений на геостационарной орбите американских военных спутников-шпионов GSSAP.

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    пускай покупают но за рубли :-))
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