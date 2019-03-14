США хотят признать мексиканские наркокартели террористическими группировками

Власти США планирует рассмотреть вопрос о признании мексиканских наркокартелей иностранными террористическими группировками. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью интернет-изданию Breitbart.

По словам американского лидера, идея о возможности принятия данной меры появилась у него давно. При этом Трамп подчеркнул, что это «психологический момент, но также и экономический».

«Мексика, к сожалению, потеряла контроль над картелями. В прошлом году там 42 тысяч человек были убиты. Эта страна считается одной из самых небезопасных в мире», — добавил президент США.

Напомним, ранее в США ввели ограничения для трансгендеров на службу в армии.