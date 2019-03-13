В США ввели ограничения для трансгендеров на службу в армии
В США введены ограничения для трансгендеров на службу в армию. Соответствующий указ подписал замминистра обороны США Дэвид Норквист.
Согласно новым поправкам, трансгендерам запрещается служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство. При этом каждый случай планируется рассматривать отдельно, пишет Reuters.
Ограничения вступят в силу с 12 апреля 2019 года.
Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп официально запретил трансгендерам служить в американской армии. Однако позже ему пришлось согласиться с Пентагоном и смягчить указ, ограничив доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории.
Справка
Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Так, некоторые трансгендеры идентифицируют себя с противоположным полом.
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