В США ввели ограничения для трансгендеров на службу в армии

В США введены ограничения для трансгендеров на службу в армию. Соответствующий указ подписал замминистра обороны США Дэвид Норквист.

Согласно новым поправкам, трансгендерам запрещается служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство. При этом каждый случай планируется рассматривать отдельно, пишет Reuters.

Ограничения вступят в силу с 12 апреля 2019 года.

Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп официально запретил трансгендерам служить в американской армии. Однако позже ему пришлось согласиться с Пентагоном и смягчить указ, ограничив доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории.