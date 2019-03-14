Россияне рассказали о самых престижных сферах для работы

Россияне назвали добычу нефти, газа, угля и других полезных ископаемых самой престижной сферой для работы.

Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, в котором приняли участие 1 600 совершеннолетних граждан, сферу добычи назвали престижной 58% респондентов.

В топ-5 попали государственная и муниципальная служба (30%), служба в Вооруженных силах и органах внутренних дел (26%), работа в строительной (25%), и кредитно-финансовой сфере (24%), пишет RT.

Стоит отметить, что с января 2017 по декабрь 2018 года доля тех, кто не хочет работать в банковском секторе, выросла с 35% до 42%.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что в сфере бизнеса и администрации наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием.