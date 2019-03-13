Компания Абрамовича продала 1,7% акций «Норникеля» за $551 млн

Компания Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова продала часть своего пакета акций «Норникеля». Доля в 1,7% принесла миллиардеру $551 млн.

При этом бумаги продавались с дисконтом приблизительно в 6,5%. В результате рыночная цена «Норникеля» снизилась на 3,5%, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, Crispian может свободно продать еще 0,67% акций. На остальной пакет Абрамовича у двух основных акционеров («Интеррос» и «Русал») есть право преимущественного выкупа акций.

Эксперты считают, что основной причиной продажи акций стала благоприятная возможность.

«В настоящий момент Crispian продает акции по $205. В то же время акционеры «Норникеля» в течение последних нескольких лет получали солидную дивидендную доходность, измеряемую двухзначными цифрами. С учетом текущих макроэкономических и геополитических рисков решение о фиксации прибыли по части пакета выглядит вполне рационально», — рассказал аналитик Борис Красноженов из «Альфа-банка».