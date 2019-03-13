Палата представителей США приняла пакет законопроектов против Путина и России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России. Это документы «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».

Согласно первому законопроекту, директор Национальной разведки США обязан в течение 90 дней подготовить доклад о намерениях России по поводу военных действий против стран НАТО и потенциальной реакции на расширение военного присутствия Штатов и их союзников в Восточной Европе.

В соответствии со вторым документом, нацразведка должна в течение полугода подготовить доклад о личном состоянии президента России Владимира Путина, пишет RT.

Ранее Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским. Решение было принято единогласно.