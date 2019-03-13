Палата представителей США приняла пакет законопроектов против Путина и России
Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России. Это документы «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».
В соответствии со вторым документом, нацразведка должна в течение полугода подготовить доклад о личном состоянии президента России Владимира Путина, пишет RT.
Ранее Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским. Решение было принято единогласно.ОбществоВласть
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