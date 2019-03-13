В Татарстане в неотапливаемом доме, который выделили сироте, почти год не устраняют строительные недочеты

Активисты ОНФ включились в решение проблемы предоставления неотапливаемого жилья для сироты из Бавлинского района Татарстана, сообщается на официальном портале ОНФ.

Сироте Николаю Бикмурзину предоставили дом, в котором не работает система отопления, есть и другие недоделки. В июле 2018 года ему пообещали устранить выявленные нарушения, но помещение до сих пор не привели в надлежащий вид.

Напомним, ранее сообщалось, что Республика Татарстан и Самарская область вошли в число благополучных регионов в плане сиротства. Также к регионам с большим детским населением (более 500 тысяч), где проблема наименее выражена, относятся Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Ростовская область, говорится в исследовании фонда «Нужна помощь». Наиболее благоприятная ситуация отмечается в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Ханты-Мансийском автономном округе — здесь доля сирот, нуждающихся в семье, от общего числа варьируется от 0 до 3%.