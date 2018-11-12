Татарстан и Самарская область вошли в число благополучных регионов в плане сиротства

Республика Татарстан и Самарская область вошли в число благополучных регионов в плане сиротства.

Также к регионам с большим детским населением (более 500 тысяч), где проблема наименее выражена, относятся Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Ростовская область, говорится в исследовании фонда «Нужна помощь».

Наиболее благоприятная ситуация отмечается в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Ханты-Мансийском автономном округе — здесь доля сирот, нуждающихся в семье, от общего числа варьируется от 0 до 3%.



Больше всего детей, нуждающихся в приемных родителях, проживает в Красноярском крае, Приморском крае и Челябинской области. Также проблемы с устройством сирот в семьи есть в Еврейской автономной области, в Магаданской области, в Забайкальском крае и в Республике Коми.



Всего в 2017 году в России проживало 29,5 млн детей, из них свыше 449 тыс. — это сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.



Ранее сообщалось, что на жилье для 297 детей-сирот в Татарстане из федерального и республиканского бюджета выделили 355,3 млн рублей.