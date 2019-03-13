Казанского предпринимателя наказали за использование товарных знаков «Барбоскины»

40 тысяч рублей заплатит казанская предпринимательница за незаконное использование товарных знаков «Барбоскины».

В Арбитражном суде РТ рассматривается дело о нарушении исключительных прав на товарные знаки «Барбоскины», принадлежащие «Студии анимационного кино «Мельница». Иск на 120 тыс. рублей был предъявлен правообладателем к индивидуальной предпринимательнице Венере Халиуллиной. Сегодня стало известно, что она готова выплатить по мировому соглашению 40 тысяч.

Всего, согласно информации на сайте Арбитражного суда РТ, в Татарстане представителями «Мельницы» было подано 39 исков. Часть судебных дел завершилась мировыми соглашениями. Как пояснил «Реальному времени» сотрудник отдела по защите авторских прав московского лицензионного агентства «Мельница» Михаил Зубарев, правообладатели предпочли бы не «кошмарить» мелких торговцев, а разбираться с изготовителями контрафакта, но проблема в том, что предприниматели не дают им информацию о поставщиках товара.

Подробности судебных дел, инициированных «Мельницей», — в сегодняшнем материале «Реального времени».