«Еврофинанс Моснарбанк» прекратил платежи в долларах
Российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк» перестал проводить платежи в долларах США.
В сообщении кредитной организации отмечается, что начиная с 11 марта банк не проводит платежи в долларах США в связи с включением в список OFAC.
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Позже стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в этом банке.
Сегодня «Еврофинанс Моснарбанк» сообщил, что Visa и Mastercard приостановили членство кредитной организации. В связи с этим были заблокированы карты банка за границей и в России. В ближайшее время кредитная организация заменит карты Visa на карты российской платежной системы «Мир».ЭкономикаБанки
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