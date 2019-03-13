«Еврофинанс Моснарбанк» прекратил платежи в долларах

Российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк» перестал проводить платежи в долларах США.

В сообщении кредитной организации отмечается, что начиная с 11 марта банк не проводит платежи в долларах США в связи с включением в список OFAC.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Позже стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в этом банке.



Сегодня «Еврофинанс Моснарбанк» сообщил, что Visa и Mastercard приостановили членство кредитной организации. В связи с этим были заблокированы карты банка за границей и в России. В ближайшее время кредитная организация заменит карты Visa на карты российской платежной системы «Мир».