Новости бизнеса

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ФАС опровергла информацию о резком росте цен на авиабилеты

16:50, 26.02.2019
ФАС опровергла информацию о резком росте цен на авиабилеты
Фото: pixabay.com

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что проверят сообщения СМИ о подорожании авиабилетов.

Однако, как сообщил замглавы ведомства Александр Редько, информация о резком росте цен на авиаперелеты не подтверждается, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ рассказали, что в России цены на авиабилеты за декабрь — февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5—33 процента.

Среди внутренних направлений, по данным Biletix, больше всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. рублей), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. рублей).

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров