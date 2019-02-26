ФАС опровергла информацию о резком росте цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что проверят сообщения СМИ о подорожании авиабилетов.

Однако, как сообщил замглавы ведомства Александр Редько, информация о резком росте цен на авиаперелеты не подтверждается, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ рассказали, что в России цены на авиабилеты за декабрь — февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5—33 процента.

Среди внутренних направлений, по данным Biletix, больше всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. рублей), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. рублей).