Московская компания хочет взыскать через суд с ООО «Параллакс» из Казани более 27 млн рублей

АО «Управление развития строительных технологий», зарегистрированное в Москве, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Об этом сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Параллакс», зарегистрированное в Казани. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 27 млн 102 тысячи 762 рубля 23 копейки.

Напомним, ранее сообщалось, что казанское ООО «Параллакс» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на закупку екатеринбургского АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина (входит в структуру «Ростеха»).