Ак Барс Банк провел первую сделку с банком Армении

Ак Барс Банк предоставил кредит на торговое финансирование крупнейшему банку Армении — «Америабанку». Кредитное учреждение получило 324 млн рублей сроком на 6 месяцев. Перечисленные средства будут использованы для кредитования компании-экспортера из России.

«Мы продолжаем расширять географию нашего активного бизнеса на постсоветском пространстве и в ближайшей перспективе планируем рост и развитие сотрудничества с армянскими банками. В прошлом году товарооборот между Россией и Арменией вырос на 12% и составил 2 млрд долларов. Ожидается, что темпы роста товарооборота между нашими странами значительно ускорятся в ближайшие годы», — отметил Марк Рубинштейн, управляющий директор по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка.

Эксперт подчеркнул, что Армения традиционно является близким партнером России наряду с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС предусматривает свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной и согласованной экономической политики.

«Америабанк» — крупнейшее финансовое учреждение Армении. Банк занимает первое место по величине чистой прибыли за 2018 год и с 2014 года стабильно входит в топ банков по основным финансовым показателям (активы, кредиты, обязательства, капитал).





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