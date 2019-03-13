Вячеслав Быков: «Уфа схитрила, продлив контракт с Хартикайненом прямо по ходу плей-офф»

Бывший главный тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков поделился своим мнением о соотношении сил в паре «Автомобилиста» и уфимского клуба.

— У «Автомобилиста» в составе очень опытные ребята, и сразу бросается в глаза, что «Салават Юлаев» в этом сезоне не просто проиграл оба матча Екатеринбургу, но и не смог ничего забить. Тем не менее у «Автомобилиста» не хватает командного опыта, потому что этот клуб никогда не был в роли фаворита в плей-офф. Это очень непредсказуемая пара. Любопытно будет посмотреть исход. Кто сможет прикрыть чужих легионеров, тот победит.

Хитрое решение приняла Уфа, продлив контракт с Теему Хартикайненом прямо по ходу первого раунда с «Магниткой». И кто стал лучшим бомбардиром плей-офф после первого раунда? Правильно, Хартикайнен. Это ведь тонкая психология. Легионер сразу раскрепостился, когда ему гарантировали будущее, — и начал давать результат.

Я никогда не пересекался с Николаем Цулыгиным, но оценил его ход не брать иностранцев на Дальний Восток. В итоге в первом раунде они были более свежими. Андрей Мартемьянов — я с ним еще играл. Он местный, символ Екатеринбурга. И его команда выдала замечательный старт в регулярке. Конечно, по опыту Мартемьянов стоит выше. Но Цулыгину может помочь, если он нашел хороший контакт с ребятами, и те готовы за него стоять горой. Я не знаю, что там происходит в раздевалке. Но амбиции игроков в плей-офф — это мощнейшая штука», — приводит слова Быкова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что серия второго раунда Восточной конференции между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» стартует в четверг, 14 марта, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17.00 мск.