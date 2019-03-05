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Онлайн-сервис РЖД займется поиском вещей, забытых в поездах

14:55, 05.03.2019
Онлайн-сервис РЖД займется поиском вещей, забытых в поездах
Фото: realnoevremya.ru

У холдинга РЖД начал работать сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщается на официальном портале РЖД.

Для того чтобы начали искать вещи, пассажиру нужно заполнить электронную заявку на официальном сайте компании. В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту, а также четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин вошел в состав правления РЖД и был назначен заместителем генерального директора.

«Приказом генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова Виктор Зимин назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона», — говорится в сообщении РЖД.

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