С ООО «Торговый дом Дуслык» из Челнов, которое управляет магазинами «Тэмле», хотят взыскать 24 млн рублей

ООО «Алкоторг», зарегистрированное в Пестречинском районе Татарстана, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Об этом сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Торговый дом Дуслык», зарегистрированное в Набережных Челнах. ООО управляет розничной сетью магазинов «Тэмле». Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 24 269 437,58 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка ООО «Алкоторг» за 2016 год, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», по сравнению с 2015 годом, увеличилась в 1,8 раза или на 13 млрд рублей, и составила 28,3 млрд рублей. Валовая прибыль составила 3 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше показателей 2015 года. Прибыль от продаж снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 121 млн рублей. Себестоимость проданных товаров увеличилась на 11 млрд до 25,3 млрд рублей.