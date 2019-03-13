Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналу Starhit о состоянии певицы.

По ее словам, Началова находится в «не очень хорошем состоянии». Она добавила, что с ней в больнице постоянно находятся родители.

Ранее СМИ сообщили, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Артистка госпитализирована в одной из московских клиник. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, также обострилась подагра.

11 марта уже сообщалось, что в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Позже ее менеджер назвал это «бредом».