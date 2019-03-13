Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналу Starhit о состоянии певицы.
По ее словам, Началова находится в «не очень хорошем состоянии». Она добавила, что с ней в больнице постоянно находятся родители.
Ранее СМИ сообщили, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Артистка госпитализирована в одной из московских клиник. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, также обострилась подагра.
11 марта уже сообщалось, что в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Позже ее менеджер назвал это «бредом».ПроисшествияОбществоКультура
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