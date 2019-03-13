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СМИ сообщили о тяжелом состоянии певицы Юлии Началовой

05:22, 13.03.2019
СМИ сообщили о тяжелом состоянии певицы Юлии Началовой
Фото: realnoevremya.ru

Российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Артистка госпитализирована в одной из московских клиник. По предварительным данным, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови, также обострилась подагра. Ее состояние оценивается как сложное, передает телеканал РЕН ТВ.

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева подтвердила, что исполнительница проходит обследование, при этом добавив, что до этого певица встречалась с доктором в Риме, сейчас находится в России.

«С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы», — говорится в официальном сообщении в Instagram.

Напомним, 11 марта сообщалось, что в Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова. Позже ее менеджер назвал это «бредом».

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