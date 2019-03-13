Совфед назначил заместителем генпрокурора РФ Алексея Захарова

Члены Совета Федерации одобрили назначение заместителем генпрокурора РФ Алексея Захарова. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 13 марта.

Накануне кандидатура Захарова была рассмотрена и рекомендована к назначению на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне и безопасности, пишет «Парламентская газета».

Добавим, последние 5 лет Захаров занимал должность прокурора Московской области. Он имеет государственные награды, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Чайка попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева в несколько раз увеличить зарплаты прокурорам.