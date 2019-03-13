Саакашвили: Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что украинский лидер Петр Порошенко в разговоре с ним в 2014 году заявил об обмене Крыма на членство в ЕС и НАТО.

«Он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет — но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — рассказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским. Решение было принято единогласно.