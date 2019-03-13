«Левада-центр»: 68% россиян являются «жаворонками»

Большинство жителей России (68%) являются «жаворонками», просыпаясь в будние дни в районе 6—7 часов утра. Об этом сообщается в исследовании «Левада-центра».

Согласно опросу, 18% респондентов встают от 8 до 9 часов утра, 12% просыпаются с 3 до 5. После 10 утра позволяют себе пробудиться только 3% россиян.

Также социологи узнали, во сколько ложатся спать жители страны. Так, в будни отходят ко сну до 23 часов 59% опрошенных, 30% прекращают бодрствовать после полуночи, передает «Интерфакс».

Добавим, опрос был проведен 22—28 ноября прошлого года среди 1 600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина россиян готова работать усерднее только при повышении зарплаты в 1,5—2 раза.