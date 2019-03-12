Почти половина россиян готова работать усерднее только при повышении зарплаты в 1,5—2 раза

Опрос показал, что 43% россиян готовы повышать личную трудоспособность при условии повышения зарплаты в 1,5—2 раза.

Всего же трудиться усерднее в случае повышения зарплаты готовы 75% респондентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

При этом 16% опрошенных считают, что уже работают на пределе своих возможностей. Женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что работают с максимальной отдачей.

Отметим, что 53% респондентов не ожидают повышения зарплаты в ближайшее время. Еще 29% считают, что в ближайшее время она вырастет. До 10% выросло число тех, кто ждет понижения зарплаты.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщал, что Россия по показателю производительности труда находится на уровне 1980-х годов стран G7.