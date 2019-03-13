Испанский суд разрешил транспортировку тела Игоря Малашенко в Россию

Суд в Андалусии (Испания) дал разрешение на перевозку тела одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Вопросами вывоза тела занимается старшая дочь Малашенко Елизавета, а также группа его бывших партнеров. Планируется, что транспортировка завершится 15 или 16 марта.

«Наша огромная благодарность послу РФ в Испании и нашему консулу в Мадриде, которые активно помогают в решении этого вопроса», — цитирует Венедиктова «Интерфакс».

Похороны медиаменеджера состоятся 18 марта.

Напомним, в Испании 25 февраля умер один из основателей НТВ, политолог Игорь Малашенко, проводивший президентскую кампанию Ельцина в 1996-м. Ранее адвокат Малашенко прокомментировал его смерть.