Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть в Испании
Адвокат одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Джулиан Генри Лоуэнфельд прокомментировал сообщение о смерти медиаменеджера.
По словам Лоуэнфельда, он разговаривал с Малашенко за несколько дней до его кончины по различным деловым вопросам — «голос у него был спокойный», и «ничего не предвещало трагедии».
«Самое странное, он себя не вел как человек, который собирается покончить с собой», — цитирует адвоката «РИА Новости».
Напомним, ранее власти Испании сообщили, что в смерти Малашенко отсутствуют признаки криминала.Общество
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