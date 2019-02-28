Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть в Испании

Адвокат одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Джулиан Генри Лоуэнфельд прокомментировал сообщение о смерти медиаменеджера.

По словам Лоуэнфельда, он разговаривал с Малашенко за несколько дней до его кончины по различным деловым вопросам — «голос у него был спокойный», и «ничего не предвещало трагедии».

«Самое странное, он себя не вел как человек, который собирается покончить с собой», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Напомним, ранее власти Испании сообщили, что в смерти Малашенко отсутствуют признаки криминала.