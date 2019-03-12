«Яндекс» приобрел сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интернет-компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщают «Ведомости».

«Яндекс» полностью выкупил кипрскую Znanie Company, которая владеет TheQuestion. Подробности сделки стороны не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось, что российская компания «Яндекс» запустила сервис «Яндекс.Патенты» для поиска патентных документов. Всего в базу данных входит более 2,8 млн патентов и заявок, зарегистрированных в России и СССР с 1924 года. Данные предоставляет Федеральный институт промышленной собственности. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первое место сохранил за собой «Яндекс», оцененный в $10,7 млрд.