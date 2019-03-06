«Яндекс» запустил сервис для поиска патентов

Российская компания «Яндекс» запустила сервис «Яндекс.Патенты» для поиска патентных документов.

Всего в базу данных входит более 2,8 млн патентов и заявок, зарегистрированных в России и СССР с 1924 года. Данные предоставляет Федеральный институт промышленной собственности.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первое место сохранил за собой «Яндекс», оцененный в $10,7 млрд.



Также стало известно, что «Яндекс» с марта изменит условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы.