Путин дал поручение подготовить предложения по увеличению темпов газификации регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разработать предложения по увеличению темпов газификации внутри страны, сообщается на официальном портале Кремля.
В рамках рабочей встречи глава государства обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» газификацию регионов.
Напомним, ранее сообщалось, что компания «Газпром» построила уже треть газопровода «Северный поток — 2». На данный момент в Балтийском море уложено 818 км труб, говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле. Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком.ОбществоВластьИнфраструктура
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