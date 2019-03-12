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Путин дал поручение подготовить предложения по увеличению темпов газификации регионов

22:00, 12.03.2019
Путин дал поручение подготовить предложения по увеличению темпов газификации регионов
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разработать предложения по увеличению темпов газификации внутри страны, сообщается на официальном портале Кремля.

В рамках рабочей встречи глава государства обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» газификацию регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Газпром» построила уже треть газопровода «Северный поток — 2». На данный момент в Балтийском море уложено 818 км труб, говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле. Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком.

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